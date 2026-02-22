Sassari Via Gramsci | auto impatta 2 feriti e allarme sicurezza

Un incidente in via Gramsci a Sassari ha causato il ferimento di due persone e sollevato dubbi sulla sicurezza stradale nel quartiere. Un'auto ha perso il controllo e si è schiantata contro alcuni piloni pubblicitari, danneggiando anche alcune vetture in sosta. La scena ha attirato l’attenzione dei residenti, preoccupati per la frequenza di episodi simili in zona. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente per prestare aiuto ai feriti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause.

Sassari Sotto Shock: Incidente in Via Gramsci, Due Feriti e Interrogativi sulla Sicurezza Urbana. Un violento impatto ha scosso questa mattina la città di Sassari, in Sardegna, quando un’auto è finita contro alcuni piloni pubblicitari in via Gramsci. L’incidente, avvenuto intorno alle 7:45, ha causato il ferimento di due persone e ha sollevato immediate preoccupazioni sulla sicurezza delle infrastrutture urbane e sulla necessità di interventi per prevenire il ripetersi di simili episodi. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, forze dell’ordine e personale medico del 118, che hanno provveduto a soccorrere i feriti e a mettere in sicurezza l’area. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Furgone dei carabinieri impatta con un’auto in A4 e si ribalta: feriti 10 militari diretti a Milano per le OlimpiadiUn furgone dei carabinieri si è ribaltato questa mattina sull'A4 a Caponago, in provincia di Monza.

Lavoro, è allarme sicurezza: in sei giorni un operaio morto e altri due feriti graviUn nuovo incidente sul lavoro scuote la zona di Baganzola.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sassari, auto finisce contro piloni pubblicitari in via Gramsci: un ferito; Maltempo a Sassari, crolla un albero sulla strada; Nuoro: calci e pugni in testa a una donna per rubarle le sigarette: denunciato un uomo; Sestu, auto si ribalta sulla Statale 131: cinque feriti, due in codice rosso.

Sassari, perde il controllo dell’auto e si schianta sui cartelli pubblicitari: un feritoA bordo del veicolo viaggiavano due persone. L’incidente in via Gramsci ... msn.com

Sassari, grave incendio nella notte: due auto distrutte, una terza salvataGrave incendio oggi a Sassari intorno alle 5 del mattino. Un’autovettura è andata a fuoco coinvolgendone anche altre due, tra via Togliatti e via Gramsci nel quartiere di Luna e Sole. Sul posto sono ... unionesarda.it

Incidente in via Gramsci a #Sassari: auto contro piloni pubblicitari, una persona al Pronto soccorso. Danni anche a colonnine elettriche - facebook.com facebook