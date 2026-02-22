Sarri | Vietare le trasferte è anticostituzionale è come togliere la patente a tutti se solo uno va contromano

Maurizio Sarri ha dichiarato che vietare le trasferte è anticostituzionale, paragonandolo a togliere la patente a tutti se solo uno guida contromano. Il tecnico della Lazio ha spiegato che questa misura colpirebbe ingiustamente i tifosi e i giocatori, limitando pesantemente il diritto di movimento. La sua riflessione arriva in un momento in cui si discute di restrizioni per motivi di sicurezza. Sarri ha insistito sulla necessità di trovare soluzioni più eque.

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è intervenuto ieri sera in conferenza stampa dopo il pareggio in casa del Cagliari per 0-0. Focus del suo intervento la situazione stagionale del suo club, gli infortuni e alcune polemiche dai giornalisti, oltre che il divieto delle trasferte ai tifosi biancocelesti. Sarri: “Ratkov? Sarei un imbecille perché non lo faccio giocare?”. Queste partita danno la sensazione di una dua valutazione futura sulla squadra. Ratkov è così tanto indietro rispetto a Maldini che gioca in un ruolo non suo? Ratkov può giocare dal primo minuto? “Mi stai dicendo quindi che sono un imbecille perché non lo faccio giocare? Ratkov è indietro come tutti i ragazzi di 22 anni che arrivano da un’altra nazione, parlano un’altra lingua, hanno giocato un altro calcio e sono catapultati in una nuova realtà. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Musto: “Ingiusto vietare le trasferte, scriverò a Piantedosi”La questione delle trasferte sportive continua a suscitare attenzione.

Maurizio Sarri amaro dopo lo 0-0 contro il Cagliari: “È una decisione anticostituzionale”Maurizio Sarri critica la decisione di vietare la trasferta ai tifosi della Lazio, definendola anticostituzionale.

Maurizio Sarri amaro dopo lo 0-0 contro il Cagliari: È una decisione anticostituzionale; Lazio, Sarri: Non è facile giocare senza i tifosi. In casa per scelta loro, fuori casa per una scelta che definirei anticostituzionale.

Cagliari-Lazio, Sarri: La trasferta vietata è una scelta anticostituzionale. Rovella?...Il Comandante Maurizio Sarri ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine dell'incontro Cagliari-Lazio ... laziopress.it

Cardone: «E’ immotivato il divieto di trasferta. La squadra e Sarri fanno quadrato per trovare le giuste motivazioni. Stagione? Dico questo»Il giornalista Giulio Cardone ha parlato ai microfoni di Radiosei del match tra Cagliari e Lazio in programma domani, ma anche di tanto altro. Le sue parole La sfida tra Cagliari e Lazio all’Unipol ... lazionews24.com

