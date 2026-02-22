Saronno raid notturno allo stadio prima del derby

Un gruppetto ha devastato lo stadio comunale Colombo Gianetti prima del derby tra Fbc Saronno e Legnano, causando danni alle sedie e ai cancelli. La notte ha portato a un atto vandalico che ha lasciato il campo in condizioni precarie. Le forze dell’ordine indagano per individuare i responsabili. Le autorità sportive temono che l’episodio possa influenzare la partita, prevista tra poche ore. La sicurezza resta una priorità per gli organizzatori.

