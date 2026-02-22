Sarah Bond ha rivelato che la nuova Xbox è già a buon punto

Sarah Bond ha annunciato le sue dimissioni da Xbox, motivando la decisione con cambiamenti personali e professionali. In un messaggio condiviso su LinkedIn, ha ringraziato i colleghi e ha indicato che il team sta lavorando intensamente su nuovi progetti, tra cui la prossima console. La sua partenza arriva in un momento di rapidi sviluppi nel settore videoludico, mentre il team si concentra sui prossimi passi. La comunicazione ha attirato l’attenzione di molti addetti ai lavori.

Sarah Bond ha rotto il silenzio dopo l'annuncio del suo addio alla guida di Xbox, condividendo su LinkedIn l'email inviata al team per comunicare le dimissioni. La manager, considerata da molti la candidata naturale alla successione di Phil Spencer dopo il suo pensionamento, ha scelto invece di compiere "il prossimo passo personale e professionale", lasciando la presidenza della divisione gaming di Microsoft. Aggiungendo inoltre che la nuova console " è già a buon punto ". Nel messaggio, Bond non entra nei dettagli delle ragioni della scelta, ma concentra l'attenzione sui risultati ottenuti negli oltre otto anni trascorsi nel team.