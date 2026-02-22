Sanremo Top torna in tv | cos’è e quando andranno in onda le due serate evento

Sanremo Top torna in tv a causa della grande popolarità, portando due serate speciali a marzo. Il programma ripercorre il successo delle canzoni, mostrando classifiche e dati di streaming aggiornati. La trasmissione si focalizza sul passato e sul presente della musica italiana, coinvolgendo artisti e fan. Le serate offriranno un approfondimento sui brani più amati, con un occhio alle tendenze del momento. L’appuntamento è fissato per le prossime settimane.

Nel 1994 su Rai 1 debuttava Sanremo Top, il programma ideato da Pippo Baudo che riportava sul palco del Teatro Ariston i protagonisti del Festival per stilare una nuova classifica. A differenza della gara ufficiale, la graduatoria non teneva conto dei voti delle giurie ma delle vendite dei dischi. Oggi Carlo Conti ha deciso di rilanciare quell'idea con un ritorno dello spin-off, anche come omaggio al grande conduttore siciliano, scomparso nell'agosto 2025.