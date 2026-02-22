Sanremo Top | Conti e Frassica svelano i veri successi del Festival

Carlo Conti e Nino Frassica guidano Sanremo Top, un programma che analizza i brani più ascoltati del Festival di Sanremo. La trasmissione, in onda a marzo su Rai Uno, si concentra sui successi musicali e sulle tendenze emerse durante l’evento. Conti e Frassica presentano dati e curiosità sui brani più apprezzati dal pubblico e dalla critica, offrendo uno sguardo approfondito sui risultati ottenuti. La prima puntata mette in evidenza i pezzi più cliccati online.

Sanremo Top torna a marzo su Rai Uno con Carlo Conti e Nino Frassica, in due serate speciali dedicate all'andamento dei brani presentati al recente Festival. Lo show, ideato da Pippo Baudo, riporterà sul palco i protagonisti della kermesse, con classifiche aggiornate, interviste e l'assegnazione di certificazioni discografiche. Il ritorno di Sanremo Top è stato annunciato dallo stesso Carlo Conti, che ha voluto rendere omaggio a Pippo Baudo, ideatore del format che andò in onda con successo fino al 2002. L'intento è quello di rivisitare il programma, tenendo conto delle nuove dinamiche del mercato discografico e dello streaming, per offrire agli spettatori un aggiornamento completo sulla performance delle canzoni in gara.

“Carlo Conti aveva scelto una canzone suggerendo cambiamenti ma…”: Jalisse bocciati per la 29esima volta al Festival di Sanremo svelano un retroscena:Carlo Conti aveva scelto una canzone che suggeriva cambiamenti, ma la Commissione musicale del Festival di Sanremo 2026 ha bocciato anche Jalisse per la 29esima volta.

Carlo Conti prolunga il Festival: le puntate speciali di Sanremo TopSanremo Top, il programma collaterale del Festival di Sanremo, sta per tornare con puntate speciali.

