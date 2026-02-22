Sanremo si parte | quale sarà lo share della prima serata? Le quote

Il Festival di Sanremo inizia con un'attenzione crescente, perché l'apertura ha attirato numerosi spettatori. Le prime stime indicano che più di tre milioni di persone hanno sintonizzato i canali televisivi, spinti dalla curiosità sulla scaletta e sui cantanti in gara. La forte presenza sui social e le anteprime diffuse sui media hanno alimentato l'interesse. La serata di apertura ha già registrato un buon numero di commenti e condivisioni online.

SANREMO, ITALY - FEBRUARY 15: Carlo Conti attends the 75th Sanremo Music Festival 2025 at Teatro Ariston on February 15, 2025 in Sanremo, Italy. (Photo by D.VenturelliDaniele VenturelliGetty Images ) Tutto pronto per l'evento pià atteso: il Festival scatterà martedì 24 febbraio e già si cerca di capire se avrà più successo dell'edizione scorsa Ci siamo, manca poco al via della 76a edizione del Festival di Sanremo, la seconda consecutiva presentata e diretta da Carlo Conti, scelto dopo l'addio di Amadeus. Trenta i cantanti big in gara che si giocheranno il titolo più ambito nel corso di cinque serate al Teatro Ariston.