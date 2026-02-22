Sanremo | il rito nazional popolare che accende l’Italia e l’economia

Sanremo attira milioni di italiani ogni anno, perché rappresenta un momento di festa e di emozioni condivise. La popolarità di questa manifestazione si spiega con la sua capacità di coinvolgere tutte le età e di rilanciare il turismo locale. Le strade e gli alberghi della città si riempiono di visitatori che vogliono vivere l’atmosfera del festival. La presenza di artisti e fan contribuisce a creare un fermento che dura settimane.

Sanremo non è solo un programma televisivo. È un rito collettivo che smuove l'intera nazione e l'economia. Un incasso di quasi 8 milioni per la città di Sanremo e 1300 posti di lavoro Cinque serate, 30 big in gara, quattro esordienti, l’eterna liturgia dell’orchestra che attacca le prime note e un Paese intero che si ferma davanti alla tv con il telecomando in mano e il gruppo WhatsApp che esplode. Il Festival di Sanremo arriva alla 76ª edizione e si conferma per quello che è sempre stato: non solo uno spettacolo musicale, ma un gigantesco rito collettivo, una festa nazional-popolare capace di mettere d’accordo generazioni, gusti e perfino le timeline dei social. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Sanremo è tutto ciò che resta dell’ItaliaIn un Paese diviso e irascibile, Sanremo resta l’ultimo rito collettivo capace di tenere insieme ottuagenari e gruppi whatsapp, il compagno e il camerata, il manager e l’operaio: un’ordalia ... orticalab.it

