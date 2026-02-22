Sanremo dai barconi al palco i Faraoni Fuoriclasse band di immigrati

I Faraoni Fuoriclasse, band composta da quattro minori stranieri non accompagnati, saliranno domani sera sulla scena di Sanremo. La causa di questa esibizione è la loro presenza in Italia, dove hanno iniziato a suonare sui barconi e ora si preparano a esibirsi davanti a un vasto pubblico. L’appuntamento si tiene alle 21.30 nella Lounge Mango di Casa Sanremo, un’occasione per conoscere il loro percorso musicale. La loro storia si intreccia con il Festival e la città si prepara ad accogliere questa performance.

Domani sera, vigilia del via al Festival di Sanremo, appuntamento speciale alle 21.30 nella Lounge Mango di Casa Sanremo, hub creato da Gruppo Eventi per tutti i giornalisti, gli artisti, gli addetti ai lavori che seguono il Festival: saliranno sul palco i Faraoni Fuoriclasse, una band formata da quattro minori stranieri non accompagnati. Si tratta di Wael (alla batteria), Mohamed (voce), Mohamed (alle percussioni) e Mohamed (alla chitarra), arrivati in Italia due anni fa dopo viaggi drammatici nel Mediterraneo. Traversate su barconi sovraccarichi, paura, incertezza. Per uno di loro il ricordo è ancora nitido: un piccolo gozzo di legno, decine di persone a bordo, l'acqua che invade l'imbarcazione, e per fortuna accade a pochi metri dalla riva.