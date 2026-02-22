Sanremo | da Parma all’Ariston la pizza di Scarpato conquista

Domenico Scarpato, pizzaiolo di Medesano, ha portato la sua pizza all’Ariston grazie alla sua tecnica originale. La sua specialità è stata scelta tra molte proposte per il Festival di Sanremo 2026, attirando l’attenzione per la qualità degli ingredienti e la cottura precisa. La sua presenza in città ha suscitato curiosità tra i passanti e i partecipanti, che hanno potuto assaggiare le sue creazioni. La sua vittoria personale si è concretizzata con questa importante opportunità.

Da Medesano a Sanremo: la pizza di Domenico Scarpato conquista il Festival. Domenico Scarpato, un pizzaiolo originario di Medesano, nel cuore della provincia di Parma, è stato scelto come pizzaiolo ufficiale per il prestigioso Festival di Sanremo 2026. Questa nomina rappresenta un riconoscimento significativo per il suo talento e un'opportunità unica per portare la tradizione gastronomica parmigiana sul palco del più famoso evento musicale italiano, dal 23 al 26 febbraio. La notizia ha suscitato un'ondata di entusiasmo nella comunità locale e ha acceso i riflettori su un'eccellenza del territorio.