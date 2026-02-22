Sanremo Conti a Domenica In | Chi aprirà il Festival?

Conti ha annunciato a Domenica In che, prima di avviare il Festival di Sanremo, farà un bilancio dello scorso anno. La sua domanda centrale riguarda chi aprirà questa edizione, e ha aggiunto che intende riflettere su quanto fatto in passato. La sua presenza in tv ha attirato l’attenzione di molti, soprattutto per le anticipazioni sul programma che si avvicina. La prossima settimana, si attende di scoprire chi condurrà l’evento.

SANREMO – “Prima di iniziare il Festival di quest’anno farei un passettino indietro su quello dello scorso anno, per iniziare”. Così Carlo Conti (foto) in diretta a Domenica In su Rai1 risponde a Mara Venier e al direttore di Vanity Fair Simone Marchetti alla domanda su quale canzone darà inizio al Festival di Sanremo 2026. “Cioè Olly?”, lo incalza la conduttrice. “Non posso dirlo ma avete capito”, risponde ridendo il conduttore e direttore artistico del Festival. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

