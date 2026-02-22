Sanremo ciclovia bloccata per i bus del Festival | Fiab in rivolta

La sospensione della ciclovia a Sanremo è dovuta all'occupazione dei binari da parte dei bus del Festival. La decisione ha causato disagi tra i ciclisti e le associazioni ambientaliste. Durante le ultime settimane, i mezzi pubblici hanno utilizzato la pista per agevolare il trasporto dei partecipanti, lasciando i ciclisti senza un percorso sicuro. La questione ha acceso il dibattito sulla gestione dello spazio pubblico durante eventi di grande portata. Le autorità locali devono trovare una soluzione immediata.

Sanremo tra Festival e Mobilità Sostenibile: la Ciclovia al Centro del Dibattito. Sanremo, Liguria – Una disputa sulla mobilità urbana si è aperta a ridosso del Festival della Canzone Italiana. La Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (Fiab) Riviera dei Fiori ha presentato un esposto alla Prefettura di Imperia per contestare una delibera del Comune di Sanremo che prevede la chiusura di un tratto della ciclovia, trasformandolo in corsia di servizio per bus navetta, taxi e mezzi autorizzati durante la kermesse, dal 24 al 28 febbraio, dalle 16:00 alle 2:00. L'obiettivo dell'esposto è evitare la limitazione dell'accesso alla ciclovia per i ciclisti e preservare un'infrastruttura considerata strategica per lo sviluppo del turismo sostenibile.