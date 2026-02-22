Sanremo 2026 tutto quel che c’è da sapere | ospiti gara votazioni

Il Festival di Sanremo 2026 inizia martedì 24 febbraio, con la musica al centro della scena. La causa è l’organizzazione della tradizionale manifestazione canora, che richiama pubblico e media da tutta Italia. La prima serata prevedrà esibizioni di artisti e ospiti speciali, creando un grande spettacolo. Le votazioni si svolgono attraverso giudizi della giuria e del pubblico, determinando i finalisti. La manifestazione si conclude con una grande attesa per i risultati.

Martedì 24 febbraio inizia il Festival di Sanremo. La prima serata sarà quasi completamente occupata dalla musica. Sul palco dell'Ariston presenteranno i loro brani tutti e trenta i big selezionati da Carlo Conti (i nostri giudizi dopo l'ascolto in anteprima ). Alla fine delle esibizioni voterà la giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Alla conduzione, Carlo Conti con Laura Pausini, insieme all'attore turco Can Yaman (Sandokan). Super ospite musicale della serata è Tiziano Ferro a 25 anni da Xdono, il suo primo grande successo. Previsto anche il collegamento con Max Pezzali che canterà a bordo di una nave ormeggiata al largo di Sanremo.