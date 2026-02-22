Sanremo 2026 testi bocciati dalla Crusca | poca originalità e metafore scontate solo due artisti vengono elogiati

L’Accademia della Crusca ha bocciato i testi di Sanremo 2026, evidenziando poca originalità e metafore scontate. La critica si concentra sulla ripetitività delle immagini e sulla mancanza di innovazione linguistica. Solo due artisti sono stati giudicati positivamente per la qualità delle parole. La valutazione si basa sull’analisi di esperti, che osservano come la scrittura musicale si adatti alle tendenze attuali. La discussione continua sulla direzione futura dei testi in gara.

Sanremo 2026 sotto la lente della lingua italiana: l’Accademia della Crusca, con il professor Lorenzo Coveri, ha valutato i testi delle canzoni in gara, offrendo uno sguardo critico ma utile a capire come si scrive e si comunica nel contesto musicale contemporaneo. Secondo Coveri, la maggior parte dei brani rimane nella “ medietà ”, senza picchi né positivi né negativi, con pochi momenti di originalità e linguaggio trasgressivo limitato. Solo alcuni artisti, come Ermal Meta e Dargen D’Amico, escono dalla bolla dei classici temi d’amore tossico o dei cliché sanremesi. La valutazione dell’Accademia offre così un’occasione per comprendere come testi, scelte linguistiche e creatività si combinano nei grandi eventi mediatici. 🔗 Leggi su Screenworld.it

