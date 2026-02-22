Sanremo 2026 | Morgan si scaglia contro la stampa e cita Battiato

Morgan ha criticato duramente i giornalisti per come hanno riportato la sua assenza a Sanremo 2026, attribuendolo a un malinteso. La sua reazione arriva dopo aver visto titoli sensazionalistici che hanno alimentato polemiche. Durante un intervento pubblico, ha citato Battiato e ha spiegato che la decisione deriva da motivi personali, non da problemi con la produzione. La sua presa di posizione ha attirato l’attenzione di molti fan e addetti ai lavori.

Dopo la notizia, trapelata due giorni fa, che Morgan non sarà presente sul palco dell’ Ariston con Chiello venerdì 27 febbraio, durante la serata di Sanremo 2026 dedicata alle cover e ai duetti, il frontman dei Bluvertigo si è scagliato contro i giornalisti e contro il loro modo di riportare le informazioni riguardo all’accaduto. «Come mi ha sempre detto Battiato: “Caro mio, l’assenza si nota molto di più della presenza”», si legge in un post, condiviso ieri pomeriggio, seguito da un altro messaggio: «Non ho bisogno di Sanremo, e’ Sanremo che ha bisogno di me». Nelle sue Instagram Stories, inoltre, ha scritto: «Inviterei i giornalisti a non fare persecuzione e delegittimazione mediatica con titoli tipo “Morgan fuori dal palco di Sanremo”, che farebbero alludere ad una cacciata e non ad una azione volontaria. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Sanremo 2026, Morgan si ritira dal duetto con Chiello: ecco cosa faràMorgan ha deciso di abbandonare il duetto con Chiello a Sanremo 2026, spiegando sui social che il brano di Luigi Tenco richiede un'unica anima.

Morgan non si esibirà a Sanremo 2026, salta il duetto con Chiello nella serata Cover: "Sarò dietro le quinte"Morgan ha deciso di non partecipare alla serata dei duetti a Sanremo 2026, a causa di impegni personali.

