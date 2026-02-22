Sanremo 2026 | La città si svela tra musica mare e un’economia

Sanremo ha investito milioni di euro per preparare l’evento, attirando artisti e visitatori da tutta Italia. La città si anima con nuovi allestimenti, come il palco all’aperto sul lungomare, e si riscopre come meta turistica anche durante l’inverno. Le strutture ricettive sono pronte ad accogliere i turisti, mentre il Comune punta a valorizzare il patrimonio storico. La musica e il mare si uniscono in questa grande festa, che promette di coinvolgere tutta la comunità.

Sanremo 2026: La Città si Trasforma in un Palcoscenico a Cielo Aperto. Sanremo si appresta ad accogliere la 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana, una kermesse che dal 24 al 28 febbraio trasformerà la città ligure in un vibrante centro di intrattenimento e musica. L’evento attira ogni anno un’attenzione mediatica e un afflusso di visitatori significativi, e l’edizione 2026 non fa eccezione, con una metamorfosi urbana già ben avviata. La storia del Festival di Sanremo è intrinsecamente legata alla storia della città stessa, dalla sua prima edizione nel 1951, la kermesse ha rappresentato un punto di riferimento per la musica italiana e un palcoscenico per le nuove tendenze artistiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

