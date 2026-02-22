Sanremo 2026 invade il pomeriggio di Rai 2 con BellaMa’

Pierluigi Diaco porta il suo programma BellaMa’ nel pomeriggio di Rai 2 per seguire da vicino il Festival di Sanremo 2026. La scelta deriva dalla volontà di offrire un approfondimento diretto sulla manifestazione, coinvolgendo artisti e ospiti in interviste esclusive. Durante le puntate, vengono analizzati i momenti più attesi e le performance più suggestive del festival, creando un collegamento continuo tra il pubblico e l’evento. La trasmissione si prepara a seguire le emozioni della kermesse.

Per il Festival di Sanremo 2026, Pierluigi Diaco trasforma il suo varietà pomeridiano BellaMa’ in un osservatorio privilegiato sulla kermesse musicale. Sei puntate speciali accompagneranno il pubblico tra anticipazioni, commenti e curiosità, con un cast allargato e inviati direttamente dalla Riviera dei fiori. Diaco e Rosa Chemical alla conduzione. Per questa edizione, Diaco non sarà solo, sul palco dello Studio 1 della Dear - Fabrizio Frizzi di Roma lo affiancherà Rosa Chemical, aggiungendo un tocco di musica e ironia contemporanea. Al loro fianco, un gruppo di ospiti fissi, tra cui Marco Columbro, Paolo Brosio, Vladimir Luxuria, Raffaello Tonon, Pamela Petrarolo e Rosanna Vaudetti, commenterà giorno per giorno l’evoluzione del Festival. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

BellaMà diventa BellaSanremo: Diaco e Rosa Chemical insieme per commentare Sanremo 2026La trasmissione di Rai2, BellaMà, sta per cambiare volto e si trasformerà in BellaSanremo.

Tradizioni marchigiane protagoniste su Rai 2: il Gruppo Folk Colle del Verdicchio a "BellaMà"Il Gruppo Folk Colle del Verdicchio di Staffolo è stato ospite di

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sanremo 2026: Piazza Colombo si accende con il Suzuki Stage. Ecco tutti i protagonisti; Suzuki al Festival di Sanremo 2026: musica, live e novità auto; In esclusiva da Sanremo, come la Pubblicità invade il Festival; Levante con Sei tu a Sanremo 2026. Analisi del testo e pagella.

Festival di Sanremo 2026, il programma: cantanti e ospiti in scaletta, serata per serataLeggi su Sky TG24 l'articolo Festival di Sanremo 2026, il programma: cantanti e ospiti in scaletta, serata per serata ... tg24.sky.it

Sanremo 2026, tutto quel che c’è da sapere: ospiti, gara, votazioniMartedì 24 febbraio inizia il Festival di Sanremo. La prima serata sarà quasi completamente occupata dalla musica. Sul palco dell’Ariston presenteranno i loro brani tutti e trenta i big selezionati da ... panorama.it

VIDEO #Sanremo2026: il #Festival invade la città della musica Svelati gli eventi collaterali di "Tra palco e città": live in piazza Colombo, Eni Carpet, Costa Crociere, installazioni interattive e molte altre novità Le interviste a Alessandro Mager, Aless - facebook.com facebook