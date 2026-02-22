Sanremo 2026 Giorgia Cardinaletti è la co-conduttrice della finale

Giorgia Cardinaletti ha annunciato la sua presenza come co-conduttrice della finale del Festival di Sanremo 2026. La scelta deriva dalla volontà di coinvolgere figure emergenti nel panorama musicale italiano. La conduttrice si prepara a confrontarsi con le star del palco, portando energia e freschezza all’evento. La serata promette di essere ricca di sorprese, tra esibizioni e momenti di intrattenimento. La sua partecipazione aggiunge un tocco di novità a questa edizione.

Sarà Giorgia Cardinaletti ad accompagnare Carlo Conti e Laura Pausini nella conduzione della finale del Festival di Sanremo 2026. Sarà Giorgia Cardinaletti ad accompagnare Carlo Conti e Laura Pausini nella conduzione della finale del Festival di Sanremo 2026, prevista per sabato 28 febbraio su Rai1. La giornalista del Tg1 indosserà per la prima volta i panni di presentatrice e lo farà sul palco del Teatro Ariston, in una serata fondamentale per la kermesse, in cui sarà annunciato il vincitore e dove il super ospite musicale sarà Andrea Bocelli. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

