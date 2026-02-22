Sanremo 2026 | FMITALIA valuta le nuove hit per il terzo anno

FMITALIA ha annunciato che voterà le nuove hit per il terzo anno consecutivo durante Sanremo 2026. La scelta deriva dal successo delle precedenti edizioni, che hanno coinvolto oltre 50 emittenti radiofoniche in tutta Italia. La giuria radiofonica si prepara a valutare più di 200 brani in gara, confermando il suo ruolo centrale nel processo di selezione. La decisione mira a rendere ancora più dinamica la rassegna musicale.

FMITALIA Ancora al Microfono di Sanremo: Un Terzo Mandato per la Giuria Radiofonica. Sanremo 2026 si avvicina e la composizione della Giuria delle Radio, elemento chiave nella valutazione delle esibizioni, si rinnova. FMITALIA è stata confermata per il terzo anno consecutivo come membro di questa giuria prestigiosa, un riconoscimento del suo impegno editoriale e della sua programmazione attenta e indipendente. Max Braccia rappresenterà l’emittente radiofonica nel processo di valutazione, a partire da martedì 24 febbraio, contribuendo a definire il verdetto di una delle kermesse musicali più importanti del Paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Festival di Sanremo 2026 si svolgerà a febbraio, attirando l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

