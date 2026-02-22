SANREMO 2026 | CO-CONDUTTORI E OSPITI SERA PER SERA LA GUIDA COMPLETA

Carlo Conti annuncia in diretta al Tg1 che Giorgia Cardinaletti sarà la co-conduttrice della serata finale di Sanremo 2026. La decisione deriva dalla sua attenzione verso i giovani talenti e l’entusiasmo mostrato dalla conduttrice durante le prove. La scelta mira a coinvolgere il pubblico più giovane e a creare un festival più dinamico. La serata si preannuncia ricca di sorprese e ospiti speciali. La manifestazione si avvicina rapidamente, generando grande attesa.

Carlo Conti ha chiuso il cast di Sanremo 2026 in diretta al Tg1, invitando una emozionata Giorgia Cardinaletti a co-condurre la serata finale del Festival. Sanremo 2026 – Prima Serata Martedì 24 febbraio. Carlo Conti e Laura Pausini conducono la prima serata del Festival di Sanremo 2026. Co-conduttore Can Yaman. Esibizione di tutti e 30 i Big in gata. Ospite musicale al Teatro Ariston Tiziano Ferro con un medley dei suoi successi. In Piazza Colombo si esibisce Gaia. Ospite fisso sulla Nave per tutte le serate è Max Pezzali. Sanremo 2026 – Seconda Serata Mercoledì 25 febbraio. Carlo Conti e Laura Pausini conducono la seconda serata del Festival di Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Bubinoblog

Sanremo 2026, la guida: cantanti, ospiti, conduttori e canzoni

SANREMO 2026: OSPITI CONFERMATI E ATTESI

