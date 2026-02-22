Sanremo 2026 | Bontempi crea un hub musicale a un passo dall’Ariston

Bontempi ha avviato la creazione di un hub musicale vicino all’Ariston, a causa della crescente richiesta di spazi dedicati agli artisti emergenti. L’azienda marchigiana, attiva dal 1937, ha deciso di investire in questa nuova iniziativa per rafforzare il suo ruolo nel settore musicale. Il progetto Casa Bontempi mira a offrire aree di lavoro e formazione per giovani musicisti, contribuendo a vivacizzare il panorama culturale della città.