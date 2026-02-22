Sanremo 2026 | Bontempi crea un hub musicale a un passo dall’Ariston
Bontempi ha avviato la creazione di un hub musicale vicino all’Ariston, a causa della crescente richiesta di spazi dedicati agli artisti emergenti. L’azienda marchigiana, attiva dal 1937, ha deciso di investire in questa nuova iniziativa per rafforzare il suo ruolo nel settore musicale. Il progetto Casa Bontempi mira a offrire aree di lavoro e formazione per giovani musicisti, contribuendo a vivacizzare il panorama culturale della città.
Sanremo 2026 si prepara ad accogliere un’innovazione significativa: l’azienda marchigiana Bontempi, fondata nel 1937, diventa protagonista della kermesse con il progetto Casa Bontempi. L’iniziativa, guidata artisticamente da Michele Monina, mira a creare un hub creativo dedicato alla musica a pochi passi dall’Ariston, offrendo un’esperienza immersiva per appassionati e addetti ai lavori. La collaborazione con l’emittente televisiva Tv Arancia, radicata nel territorio marchigiano, sottolinea l’importanza del valore territoriale del progetto. L’ingresso di Bontempi nel Festival di Sanremo rappresenta un cambiamento di paradigma per l’industria musicale italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Raf a Sanremo 2026: “Ora e per Sempre” riaccende l’Ariston con un ritorno atteso e una nuova sfida musicale.Raf torna a Sanremo 2026 con il brano “Ora e per Sempre”.
Da Ballando a Sanremo il passo è breve: tre stelle a passo di danza verso il palco dell’Ariston. Le indiscrezioniDopo il successo di Ballando con le Stelle, si susseguono ipotesi sul coinvolgimento di Carlo Conti nel cast di Sanremo 2026.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sanremo 2026, protagonista anche la Sicilia: gli agrumi di Tenuta Donna Fina a Casa Bontempi.
L’azienda di strumenti musicali. Bontempi al Festival di SanremoIl Festival di Sanremo 2026 segna una tappa storica per l’ industria musicale italiana: Bontempi, azienda fondata nel 1937 con sede a Camerano, entra nel cuore pulsante della kermesse come protagonist ... ilrestodelcarlino.it
Bontempi firma la nuova era di Sanremo: il primo brand di strumenti musicali a guidare il racconto del FestivalSANREMO - Il Festival di Sanremo 2026 segna una tappa storica per l’industria musicale italiana: Bontempi, lo storico marchio che dal 1937 accompagna ... lopinionista.it
Bontempi, brand marchigiano di strumenti guiderà il racconto del Festival di Sanremo. Casa Bontempi ospiterà i big in gara. Tanti talk e momenti di approfondimento #ANSA x.com
Bontempi è ancora una volta grande protagonista della settimana di Sanremo Durante il Festival, ogni artista di Sanremo ha due microfoni da affrontare: quello dell’Ariston… e quello di @michele_monina Quest’anno tutte le interviste di Bestiario Pop - facebook.com facebook