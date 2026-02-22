Sanremo 2026 Al Bano si scaglia contro Carlo Conti e svela la sua esclusione | Serve educazione

Al Bano ha bocciato Carlo Conti e ha spiegato che la sua esclusione dal Festival di Sanremo 2026 deriva dalla mancanza di rispetto. Dopo un incontro con il conduttore, il cantante ha criticato l’atteggiamento che, secondo lui, ha portato alla sua esclusione. Ha aggiunto che l’educazione dovrebbe essere alla base di ogni rapporto nel mondo dello spettacolo. La sua presenza al festival era prevista, ma ora il suo nome non compare più nel cartellone.

Sul palco dell’Ariston, tra i cantanti in gara a Sanremo 2026, sarebbe dovuto esserci Al Bano. È il cantautore, in un duro sfogo, a raccontare la sua presunta esclusione dalla kermesse al via dal 24 febbraio. Inoltre, nella sua versione dei fatti, cita un incontro con Carlo Conti in cui avrebbe presentato la sua canzone che sarebbe piaciuta al direttore artistico. L’artista ha anche parlato in prima persona al conduttore, affermando di aver appreso la sua esclusione dalla competizione canora dalla TV, quando è stata annunciata la lista dei partecipanti a questa edizione del Festival. Cosa ha detto Al Bano sulla sua esclusione da Sanremo 2026 Cosa ha detto Al Bano su Carlo Conti Il precedente con Amadeus Cosa ha detto Al Bano sulla sua esclusione da Sanremo 2026 In una lunga intervista a Verissimo, nel corso della puntata del 22 febbraio, Silvia Toffanin ha pungolato Al Bano, citando la sua “Sanremite acuta”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Al Bano paragona Carlo Conti a Schettino per l'esclusione da Sanremo, "si complica la vita col mare calmo"Al Bano ha criticato duramente Carlo Conti, paragonandolo a Francesco Schettino per l'esclusione di alcuni artisti da Sanremo.

Madonna a Sanremo 2026? Carlo Conti svela la verità: “Si è creato un cortocircuito per Patty Pravo”Carlo Conti ha chiarito che Madonna non sarà presente come ospite a Sanremo 2026, smentendo le precedenti voci circolate.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Al Bano riapre la polemica con Carlo Conti: Cancellato con un colpo di spugna. Lo sgarbo che l'ha fatto infuriare; Al Bano escluso dagli spot di Sanremo sui grandi successi: Mi sembra incredibile; Al Bano cancellato da Sanremo 2026: Mi sembra incredibile, scelta incomprensibile; Al Bano: Sanremo? Non sono arrabbiato con Carlo Conti.

Al Bano ancora fuori da Sanremo svela a Silvia Toffanin retroscena ineditiIl cantante di Cellino San Marco è tornato a parlare della sua nuova esclusione dalla kermesse canora, al via martedì 24 febbraio, raccontando per la prima volta in modo dettagliato cosa sarebbe ... ultimenotizieflash.com

Al Bano: Romina? Non credo che l'amore duri per sempre. Con Loredana tante burrascheIl cantante di Cellino San Marco ospite di Silvia Toffanin domenica 22 febbraio lancia frecciate alla ex e racconta i 25 anni d'amore con la Lecciso ... libero.it

Al Bano escluso da Sanremo spiega cosa è successo con Carlo Conti e Amadeus. Cosa ha raccontato a Verissimo - facebook.com facebook

Carlo Conti sulla salvezza della #Fiorentina x.com