Sanremo 2026 | Agnone dona una campana di bronzo il Molise sotto i

Agnone ha donato una campana di bronzo al Festival di Sanremo, portando il nome del paese sotto i riflettori nazionali. La campana, realizzata a mano dagli artigiani locali, rappresenta un segno di amicizia tra le due comunità. La consegna si è svolta durante una cerimonia semplice, con la partecipazione di artigiani e rappresentanti locali. La presenza della campana nel contesto del festival crea un collegamento tra le tradizioni molisane e l’evento musicale.

Agnone e Sanremo: un legame di bronzo e tradizioni molisane sotto i riflettori. La settimana del Festival di Sanremo si preannuncia un’occasione speciale per Agnone, piccolo comune del Molise, e per le sue secolari tradizioni artigianali. Il conduttore e direttore artistico della kermesse, Carlo Conti, riceverà infatti in dono una campana realizzata dalla Pontificia Fonderia Marinelli, un omaggio che celebra l’edizione 2026 del Festival e che rappresenta un forte legame tra la musica e l’arte del bronzo. L’iniziativa, inserita nel più ampio progetto “Casa Molise a Sanremo”, mira a promuovere le eccellenze del territorio molisano e a far conoscere le sue peculiarità a un pubblico nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Crescita dei reati lievi in Molise: il fenomeno mette sotto pressione il sistema di sicurezza localeNel Molise, le forze dell’ordine affrontano un aumento preoccupante di reati lievi.

Campana per i bimbi non nati a Sanremo: la rabbia reazionaria e misogina si fa di nuovo sentireLa campana per i bimbi non nati a Sanremo ha generato diverse reazioni, tra cui critiche e commenti di natura reazionaria e misogina.

