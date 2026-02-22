San Rossore Oggi il giorno della Ribot Cup

San Rossore ospita oggi la 18ª Ribot Cup, evento che celebra la storia dell’ippodromo e il legame con il celebre cavallo Ribot. La gara richiama appassionati da tutta la regione, attratti dall’opportunità di rivivere un pezzo di tradizione e ammirare le corse di cavalli di alto livello. La manifestazione si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza e coinvolge diverse scuderie locali. Numerosi spettatori seguono con interesse le competizioni lungo i box e le tribune.

E' il giorno della 18ma Ribot Cup. L' ippodromo di San Rossore celebra così il suo omaggio a Ribot che lo ebbe ospite per le tre stagioni di svernamento dal 1953 al 1955, e che lo vide vincitore del premio "Pisa" del 1955. Organizzando ogni anno la Ribot Cup, palestra per giovani e giovanissime fruste, è quindi anche un modo per celebrare il grande campione. Nel tempo numerosi vincitori della Ribot Cup sono diventati in seguito ottimi fantini, alcuni dei quali italiani (Cristian Demuro, Umberto Rispoli, Dario Di Tocco, Andrea Atzeni) mentre fra gli stranieri vanno ricordati Maxime Guyon, Pier Charles Boudot, Martin Harley, Billy Loughnane, Leon Wollf.