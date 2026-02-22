San Pellegrino Laziosi è diventato protagonista di un evento per il terzo centenario della canonizzazione, organizzato dalla diocesi di Forlì-Bertinoro e dalla pastorale vocazionale. La celebrazione include uno spettacolo teatrale sulla vita del santo, promosso anche dall’Ordine dei Servi di Maria e don Andrea Carubia. L’iniziativa mira a coinvolgere la comunità locale e a rendere omaggio al patrono dei malati di tumore. La serata si terrà in una chiesa del territorio, attirando molti spettatori.

In occasione del terzo centenario della canonizzazione di San Pellegrino Laziosi, patrono dei malati di tumore, la diocesi di Forlì-Bertinoro insieme alla pastorale vocazionale, di cui è responsabile don Andrea Carubia, e all’Ordine dei Servi di Maria, promuove la realizzazione di uno spettacolo teatrale sulla vita del Santo. "Si cercano giovani appassionati e motivati – affermano gli organizzatori – anche senza alcuna esperienza teatrale. Non è richiesta una preparazione specifica: ciò che conta è la voglia di partecipare, di imparare e di condividere un cammino fatto di creatività, collaborazione e crescita personale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

LIVE Sci di fondo, Team Sprint tl Goms 2026 in DIRETTA: podio per Barp/Pellegrino, ma Graz dà spettacolo!Segui in tempo reale la gara di sci di fondo Team Sprint TL Goms 2026.

Sassuolo-Parma 1-1 | San Pellegrino, crociati in partitaNel match tra Sassuolo e Parma, terminato 1-1, si è visto il primo Parma della stagione, come desiderato dall’allenatore Cuesta.

BUEN CAMINO (2025) Trailer | Checco Zalone | Film Commedia

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: San Pellegrino, spettacolo e conferenza; Carnevale e San Valentino in Valle Brembana e Imagna: tutti gli eventi dal 13 al 15 febbraio; Mercato della terra di Slow Food; 26,27,28 FEBBRAIO e 1 MARZO 2026 | NEPI - L'amore non muore mai... purtroppo!: al Teatro S. Pellegrino torna in scena La nuova torretta.

Che spettacolo Bartek Tyrpa al Passo San Pellegrino - facebook.com facebook