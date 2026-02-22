San Pellegrino spettacolo e conferenza

San Pellegrino Laziosi è diventato protagonista di un evento per il terzo centenario della canonizzazione, organizzato dalla diocesi di Forlì-Bertinoro e dalla pastorale vocazionale. La celebrazione include uno spettacolo teatrale sulla vita del santo, promosso anche dall’Ordine dei Servi di Maria e don Andrea Carubia. L’iniziativa mira a coinvolgere la comunità locale e a rendere omaggio al patrono dei malati di tumore. La serata si terrà in una chiesa del territorio, attirando molti spettatori.

In occasione del terzo centenario della canonizzazione di San Pellegrino Laziosi, patrono dei malati di tumore, la diocesi di Forlì-Bertinoro insieme alla pastorale vocazionale, di cui è responsabile don Andrea Carubia, e all'Ordine dei Servi di Maria, promuove la realizzazione di uno spettacolo teatrale sulla vita del Santo. "Si cercano giovani appassionati e motivati – affermano gli organizzatori – anche senza alcuna esperienza teatrale. Non è richiesta una preparazione specifica: ciò che conta è la voglia di partecipare, di imparare e di condividere un cammino fatto di creatività, collaborazione e crescita personale.

