San Marino vs Europa | la Corte Ue deciderà sul referendum bloccato

San Marino ha presentato ricorso contro il blocco del referendum sull’adesione all’Unione Europea, causando una discussione tra istituzioni e cittadini. La decisione della Corte Europea dei diritti dell’uomo a Strasburgo potrebbe cambiare il percorso del voto, che era stato sospeso da autorità sovrane. La questione riguarda il diritto di espressione popolare e le modalità con cui si gestiscono le consultazioni popolari. La sentenza attesa tra le prossime settimane potrebbe influenzare il futuro politico del piccolo Stato.

La Battaglia Sammarinese all'Europa: Il Referendum Controverso e la Svolta a Strasburgo. Il destino del referendum sull'adesione all'Unione Europea in San Marino è ora nelle mani della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Il Comitato promotore, denominato 'I Capifamiglia', ha deciso di portare la questione a Strasburgo dopo l'ennesimo rifiuto da parte del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme di ratificare il referendum propositivo. Questa escalation segna un punto di svolta nella complessa vicenda che ha contrapporsi una parte della cittadinanza alle istituzioni sammarinesi. La decisione di rivolgersi alla Corte Europea non è stata presa alla leggera.