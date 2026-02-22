San Giovanni Teatino | truffe in aumento falsi dipendenti estorcono

A San Giovanni Teatino, i commercianti sono vittime di truffe crescenti da parte di falsi dipendenti comunali. I truffatori si presentano come funzionari e chiedono soldi per pratiche inesistenti. Gli esercenti si sono rivolti alle forze dell’ordine, preoccupati per questa nuova ondata di raggiri. La diffusione di questi episodi spinge molti a essere più cauti nel ricevere richieste sospette. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte delle autorità locali.

San Giovanni Teatino, l'Allarme Cresce: I Commercianti nel Mirino dei Falsi Dipendenti Comunali. San Giovanni Teatino è teatro di un preoccupante aumento di truffe rivolte ai commercianti locali. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giorgio Di Clemente, ha lanciato un appello urgente alla massima attenzione dopo aver registrato una serie di segnalazioni riguardanti individui che si spacciano per dipendenti del Comune per estorcere denaro. Il fenomeno, che si aggiunge alle già note truffe della ballerina e del figlio in difficoltà, sta destando notevole allarme tra gli esercenti e spinge le autorità a rafforzare i controlli e la sensibilizzazione della popolazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu San Giovanni Teatino, allarme truffe: falsi impiegati comunali chiedono soldi ai commerciantiA San Giovanni Teatino, diversi commercianti hanno segnalato di aver ricevuto richieste di denaro da falsi impiegati comunali.