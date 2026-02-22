Salis Pd | ‘il campo largo elabori politiche complesse’

Salis, rappresentante del Pd, sottolinea che l’attuale fase politica richiede un impegno concreto per sviluppare politiche mirate e articolate. La causa risiede nelle sfide di governo e nella necessità di unire le forze per affrontarle. Ricorda che il campo largo deve elaborare strategie complesse e innovative, evitando soluzioni semplicistiche. La sua richiesta si rivolge a tutti i membri, affinché lavorino insieme per definire un percorso condiviso.

ROMA, 22 FEB – “A livello nazionale è un momento di grande responsabilità che ci impegna a concentrarci su un programma che ci unisce, che c’è, lo abbiamo. Dobbiamo puntare su quello e pensare, sui territori, a un programma di governo, a una mediazione fra le aspirazioni e gli ideali e la necessità di governare”. Lo ha detto il sindaco di Genova Silvia Salis collegata in video alla Conferenza Nazionale delle elette e degli eletti di AVS negli Enti locali, a Roma. “Si può parlare di sicurezza e di sicurezza sociale, di giustizia sociale insieme allo sviluppo economico. E’ la sfida di essere progressisti: riuscire a elaborare politiche complesse, non slogan o spot sotto la pressione mediatica, ma una proposta seria. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Centrosinistra, Orlando(Pd): Schlein leader naturale alleanza, Salis a disposizione campo largoNell'ultima assemblea del Pd, Schlein ha annunciato l'avvio di un percorso di costruzione programmatica a livello territoriale.

Provinciali, prende forma il campo largo alternativo al PD: quattro sindaci in campoIn vista delle elezioni provinciali di fine febbraio, si delinea un nuovo spazio politico alternativo al PD, con quattro sindaci che si candidano.

Argomenti discussi: Scontro aperto Salis-CasaPound: Genova è antifascista; Sicurezza, Cavo (NM): Salis manifesta tutte le contraddizioni del suo campo largo; Sondaggio BiDiMedia – Campo Largo formalmente avanti, ma considerando le Coalizioni è dietro; Sondaggio BiDiMedia – Italiani pro Nucleare e Scala Mobile, maggioranza per l’abolizione della caccia.

