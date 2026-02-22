salis eccesso di adrenalina

La sindaca Salis ha vissuto una notte caratterizzata da un forte aumento di adrenalina, probabilmente a causa di tensioni politiche crescenti. La sua agitazione nasce dall’inasprirsi delle discussioni sulla direzione della sinistra italiana, ormai distante dai valori storici del riformismo socialista. La situazione ha acceso i riflettori su una comunicazione sempre più polarizzata e controversa. Restano da capire quali saranno le prossime mosse della prima cittadina.

Chissà che la notte in cui si è infilata la sinistra italiana (orfana dell'U e di Marx dall'89, poi dell'intelligenza politica e del riformismo socialista dal 92, e ora variamente ammaliata da Putin, Hamas e dai carnefici Iraniani) non porti consiglio alla sindaca Salis facendola più avvertita sulla deriva di comunicazione che ha imboccato. A sei mesi dalla sua elezione si può trarre un primo bilancio del suo impatto su Genova e sull'orizzonte di futuro che si apre sulla città, proprio a partire da quella sua capacità di comunicare che sembra abbia stregato amici e avversari del primo cittadino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Portogallo, allarme eccesso di mortalità: “colpa dell’influenza”Il Portogallo segnala un aumento della mortalità, attribuito dal Ministero della Salute all’influenza e alle basse temperature.

Ancora eccesso di alcolici: 4 interventi dell'ambulanza in poche oreNelle ultime ore, i soccorritori del 118 sono intervenuti quattro volte tra Lecco e dintorni per aiutare persone troppo ubriache.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Salis, il diritto per un votoIl Parlamento europeo ha confermato la tutela dell’immunità per Ilaria Salis. Per un voto, un solo voto. Dunque una buona notizia che ne contiene un’altra vagamente minacciosa: il sistema delle ... repubblica.it

Salis, immunità confermata a Strasburgo: il momento del voto, gli abbracci e i fioriIl commento di Viktor Orbán, affidato a X, non si è fatto attendere. Oltre a d aver definito Ilaria Salis «membro di un gruppo terorista», ha detto: «Bruxelles protegge i suoi: Peter Magyar mantiene ... lastampa.it

La stazione centrale di Stoccolma, in Svezia, è riscaldata con il calore del corpo dei passeggeri. Come Ci sono più di 250.000 persone che passano per la stazione centrale ogni giorno: il nuovo sistema di ventilazione convoglia il calore in eccesso emanato - facebook.com facebook