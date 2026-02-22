Salerno | Sì al referendum nasce un fronte per la riforma

A Salerno, il “Coordinamento dei Comitati per il Sì” si è formato per promuovere il voto favorevole alla riforma della giustizia. La decisione deriva dalla volontà di coinvolgere cittadini e associazioni locali nel sostenere il cambiamento. L’obiettivo è aumentare la partecipazione e sensibilizzare sulla questione, organizzando incontri pubblici e campagne informative. La nascita di questo fronte segna un passo importante nel dibattito in città. Ora, si prepara a diffondere il proprio messaggio tra la popolazione.

A Salerno è nato il “Coordinamento dei Comitati per il Sì”, un’iniziativa che mira a sostenere il prossimo referendum sulla riforma della giustizia. L’obiettivo del coordinamento è quello di promuovere il voto favorevole, unendo cittadini, associazioni, esperti e realtà territoriali per contrastare la disinformazione e la polarizzazione ideologica sul tema della separazione delle carriere dei magistrati e della terzietà del giudice. La costituzione del coordinamento è avvenuta sabato 21 febbraio 2026, in un contesto di clima politico acceso intorno alla riforma della giustizia. L’iniziativa nasce, come spiegano i fondatori, dalla necessità di creare un fronte comune e unito per diffondere informazioni chiare e trasparenti sul quesito referendario. 🔗 Leggi su Ameve.eu Camera Penale di Ancona, nasce il comitato del sì al referendum sulla riforma della giustiziaLa Camera Penale di Ancona ha creato un comitato per il sì al referendum sulla riforma della giustizia. Salerno, il Movimento Centralità Familiare dell'ambasciatore Davide Vinciprova sosterrà il “sì” al referendum per la riforma della giustizia.Il Movimento Centralità Familiare di Salerno, guidato dall'ambasciatore Davide Vinciprova, ha annunciato il proprio sostegno al “sì” al referendum sulla riforma della giustizia, previsto per marzo 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: A Salerno nasce il Coordinamento dei Comitati per il Sì al referendum; Referendum giustizia, costituito a Salerno il comitato per il no alla riforma; Pastorale Sociale e del Lavoro | Incontro informativo sul Referendum; Salerno, avvocati, magistrati e docenti per votare No al referendum. Referendum Giustizia, le ragioni del sì' spiegate dall'avv. Mari: Giusto processo e terzietà del giudiceTra i relatori, oltre all'avvocato Massimiliano Mari, moderatore degli interventi, il dott. Daniele Colucci, consigliere della Corte di Appello di Napoli, l’avv. Alberto Del Noce, presidente ... foggiatoday.it Le ragioni del Sì al referendum attraverso le frasi fantastiche dal passato dei sostenitori del NoDalla mozione congressuale del Pd sulla separazione delle carriere fino alle ragioni per cui al sorteggio del Csm non ci sono alternative per battere il correntismo, spiegate da Gratteri. Il caso Di M ... ilfoglio.it Una rete trasversale salernitana per il Si al referendum sulla giustizia: al centro la separazione delle carriere dei magistrati e la terzietà del giudice @giustizia_si @salernonotizie @CamerePenali @RadioRadicale @Partito_Libdem @marattin @claudiovelardi x.com A Salerno nasce il Comitato per il NO al referendum sulla riforma della Giustizia, promosso dalla CGIL e sostenuto da associazioni, partiti e realtà sociali del territorio per difendere diritti e garanzie costituzionali. - facebook.com facebook