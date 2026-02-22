Salerno Guariglia | Smentisco qualsiasi ipotesi di un mio impegno diretto in ambito politico-amministrativo

Salerno, Guariglia spiega di non essere coinvolto in attività politiche o amministrative. Dopo aver pubblicato un messaggio online, si è reso conto che alcune persone lo hanno frainteso. Guariglia chiarisce di non aver mai preso impegni ufficiali in ambito politico e di voler mantenere la sua posizione neutrale. Un suo collaboratore ha confermato che l’ex dirigente si sta concentrando su altri progetti personali e non intende entrare nel dibattito pubblico.

Negli ultimi giorni, a seguito di un mio messaggio e di un post pubblicato in precedenza, mi sono reso conto di essere stato forse frainteso. Qualcuno ha interpretato le mie parole come una possibile candidatura alle prossime elezioni comunali di Salerno, addirittura nel ruolo di consigliere, e c’è stato anche chi mi ha chiesto se stessi pensando alla carica di sindaco. Desidero ringraziare sinceramente tutti per l’attenzione, la stima, l’onore e le lusinghe ricevute. Sono attestati di fiducia che mi riempiono di orgoglio. Tuttavia, tengo a smentire categoricamente qualsiasi ipotesi di un mio impegno diretto in ambito politico-amministrativo nella nostra città, così come escludo ogni coinvolgimento di persone della mia sfera familiare. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

