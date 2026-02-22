Salerno | 38 comuni persi tra le montagne un Sud a rischio isolamento

Un cambio nei criteri nazionali ha fatto perdere a 38 comuni montani della provincia di Salerno la qualifica ufficiale. La revisione, voluta dal governo, riduce le zone considerate montane e mette a rischio i fondi destinati allo sviluppo locale. Molti territori si trovano ora più esposti ai problemi di isolamento e marginalità. La modifica dei parametri si riflette sulla possibilità di ottenere risorse e servizi essenziali. La questione coinvolge molte comunità che temono un peggioramento delle condizioni di vita.

Montagne Salernitane a Rischio: Un Quadro Nazionale che Riflette le Sfide del Sud. Una profonda revisione dei criteri per l'identificazione dei comuni montani in Italia sta avendo un impatto diretto e significativo sulla provincia di Salerno, con ben 38 comunità che si vedono retrocedere nella loro classificazione. La decisione, resa nota nella giornata di oggi, domenica 22 febbraio 2026, rappresenta un colpo duro per le aree interne del Sud e solleva interrogativi sulle politiche di sostegno per i territori più fragili. La rimodulazione, approvata dal Governo, ha portato a una diminuzione complessiva dei comuni montani italiani da 4.