Salernitana Faggiano | Io ci credo ancora piacerebbe a tutti andare in B

Faggiano afferma che la Salernitana crede ancora nella promozione, motivata dal desiderio di tornare in Serie B. La sua dichiarazione arriva dopo una sconfitta che ha deluso tifosi e staff tecnici, e che ha acceso i dubbi sulla validità del progetto attuale. Faggiano sottolinea l’impegno della squadra e la volontà di migliorare, anche se riconosce le difficoltà incontrate fino a ora. La squadra si prepara a una sfida importante nel prossimo turno.

"Siamo tutti molto arrabbiati per il risultato e la prestazione. Io mi assumo le mie responsabilità, però sicuramente non gioco io, nè il mister. Io ci credo ancora, piacerebbe a tutti andare in Serie B e a me cambierebbe la carriera. Dobbiamo migliorare tante cose, nelle ultime tre o quattro partita abbiamo giocato sicuramente al di sotto delle nostre aspettative. Non sono contento di come attacchiamo e di come difendiamo. Non posso vedere una squadra che perde e prende i pugni come un pugile alle corde senza reagire. Non è nella mia indole. Non è un problema fisico perché i dati atletici sono buoni.

Salernitana in pieno caos. Lite Raffaele-Faggiano e ancora nessun provvedimentoLa Salernitana vive momenti di tensione dopo la lite tra l’allenatore Alfredo Raffaele e il direttore sportivo Walter Faggiano, causata dalla partita contro il Cava e dalla decisione dell’arbitro di non convalidare un gol regolare.

