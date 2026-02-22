Saint Moritz trovato morto il 25enne napoletano disperso da cinque giorni Il legale | Ex militare non uno sprovveduto

Luciano Capasso, il giovane di 25 anni di Qualiano scomparso cinque giorni fa nelle montagne di Saint Moritz, è stato rinvenuto senza vita. La causa della morte sembra essere legata a un incidente durante un'escursione, secondo quanto riferito dal suo legale. Capasso, ex militare, conosceva bene le zone montane e aveva già affrontato situazioni di emergenza. La sua scomparsa aveva preoccupato amici e familiari, che ora attendono ulteriori dettagli.

È stato trovato senza vita il corpo di Luciano Capasso, il 25enne di Qualiano (Napoli) che era disperso da cinque giorni sulle montagne svizzere nei pressi di Saint Moritz, dove lavorava. Il giovane era uscito per un' escursione a quota 2700 metri quando, secondo quanto appreso dalle forze di polizia svizzere, è stato sorpreso da una bufera di neve. Da quel momento si erano perse le sue tracce. A darne notizia sono stati la madre, Raffaella Grande e il suo legale, l'avvocato Sergio Pisani. Capasso lavorava come autista in un hotel della località svizzera. Il corpo è stato ritrovato domenica 22 febbraio dalle squadre di soccorso svizzere.