Sabatini non ha dubbi | La sconfitta contro il Bodo è stata archiviata con molta morbidezza Non date retta a…

Sabatini critica la gestione della sconfitta contro il Bodo, definendola affrontata con troppa leggerezza. Secondo l’ex dirigente, il team non ha reagito come avrebbe dovuto, e questa attitudine potrebbe influire sulle prossime partite. Sabatini ha sottolineato la necessità di una reazione più forte, evidenziando come la squadra abbia mostrato segnali di fragilità. La discussione si concentra sulla strategia mentale e sulla capacità di recupero del gruppo.

Inter News 24 Sabatini, sul suo canale Youtube, ha parlato così dell’Inter dopo la sconfitta contro il Bodo Glimt e la vittoria sul Lecce. La sconfitta europea contro il BodoGlimt continua a far discutere, specialmente per l’atteggiamento con cui è stata accolta da critica e tifosi. Sandro Sabatini, dal suo canale YouTube, non ha usato giri di parole per stigmatizzare l’eccessiva indulgenza mostrata verso la prestazione dei nerazzurri: «La sconfitta contro il Bodo è stata archiviata con molta morbidezza dall’opinione pubblica, secondo me anche troppa e senza severità». Secondo il giornalista, le scuse legate al clima o al campo sintetico non reggono per una squadra del livello dell’Inter, che martedì a San Siro sarà chiamata a una reazione d’orgoglio per non salutare prematuramente la competizione. 🔗 Leggi su Internews24.com

Can Yaman: “Non date retta alla stampa turca, ce l’ha con me”Can Yaman invita il pubblico italiano a non credere ciecamente alle notizie riportate dalla stampa turca, sottolineando di essere spesso frainteso.

Cassano non ha dubbi: «Bodo? Sono convinto che è stata la peggior partita dell’Inter di Chivu. Freddo? Un alibi»Antonio Cassano spiega che il calo dell’Inter in occasione della partita contro il Bodo era dovuto alla freddezza del clima norvegese.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Lui vale la Juve! Spalletti? Follia se..., Ecco i colpi giusti, Serve banalità: le tre analisi; Ci risiamo, appaiono nuovi reperti medievali in piazza Beccaria. Sabatini (Lista Schmidt): Imprevedibile? Solo a pochi metri dai primi; Sabatini non ha dubbi: Il Napoli ha trovato un campione. È già pronto per la Nazionale; Montella avverte la Juventus: Il Galatasaray in casa si trasforma. E su Yildiz non ha dubbi: Come Yamal.

Sabatini non ha dubbi: Il Napoli ha trovato un campione. È già pronto per la NazionaleDopo la sconfitta della Juventus contro l'Inter, il Napoli vuole scavare il solco sul quarto posto vincendo in casa contro la Roma. Le speranze scudetto sono ridotte al lumicino ma l'obiettivo Champio ... msn.com

Sandro Sabatini non ha dubbi: 'Sì, la Juve è di nuovo in lotta per lo scudetto'Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista sportivo Sandro Sabatini, la Juventus avrebbe tutti i crismi per rientrare nella corsa per lo scudetto, in particolare grazie agli aggiustamenti ... it.blastingnews.com

Sabatini non ha dubbi: le U23 sono un “toccasana” per i giovani Quel passaggio intermedio accorcia il salto tra Primavera e prima squadra, rende la crescita meno traumatica e permette di arrivare “pronti” quando serve davvero Leggi le dichiarazi - facebook.com facebook

Sabatini non ha dubbi: «Rigore netto di Bremer su Højlund in #JuveNapoli, l'arbitro guardava la palla e il #Var doveva aiutarlo. Conte non protesta per evitare alibi dopo il 3-0». Critiche anche per il rosso a Skorupski in #GenoaBologna: «Uno scandalo, no x.com