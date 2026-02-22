ruvo di puglia batte roseto con 26 punti di smith

Smith ha segnato 26 punti, portando Ruvo di Puglia a vincere contro Roseto con un risultato di 96-78. La squadra ospite ha dominato sul campo, grazie anche a una buona difesa e a un attacco efficace. La partita ha visto un ritmo veloce e molte azioni decisive nei quarti finali. I giocatori di Ruvo di Puglia hanno mantenuto alta la concentrazione fino alla fine, assicurandosi la vittoria in trasferta.

In una sfida della Serie A2, Ruvo di Puglia strapazza Roseto con un punteggio risultato di 96-78, conquistando la vittoria in trasferta. L’incontro ha mostrato la predominanza della squadra ospite nell’arco della gara, con contributi significativi dai principali referti offensivi. Per la formazione di casa, D’Angelo Harrison è stato l’unico a raggiungere i 23 punti, fornendo la principale risposta offensiva della squadra di Roseto. Per quanto riguarda Ruvo di Puglia, i contributi decisivi sono arrivati da Russ Smith, in evidenza con 26 punti, seguito da Pierre Brooks con 20 punti e Jerkovic con 12 punti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Vuelle in Puglia per tenersi la vetta. Ruvo lancia il fenomeno Russ SmithVuelle si prepara a sostenere una sfida importante a Ruvo di Puglia, dove affronta la squadra locale alle 18.

Rbr, Ruvo non è più ‘cenerentola’. Con Smith la squadra è rinataLa Rbr di Ruvo sta vivendo una rinascita.

La Fortitudo continua a correre e sbanca RuvoRivince la Fortitudo lontano dal PalaDozza, battendo Ruvo di Puglia per 83-90. Ma i due punti a parte, l’Aquila ha sofferto per tutto il match, salvata da una tripla di Imbrò nel finale e da una discu ... bologna.repubblica.it

La Fortitudo Bologna soffre ma vince su Ruvo di PugliaLa Fortitudo Bologna soffre ma conquista i due punti in casa di Ruvo di Puglia. La compagine pugliese conduce per larghi tratti, poi la Fortitudo la ribalta con una terza frazione da 29 punti ... pianetabasket.com

