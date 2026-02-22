Ruta del Sol Pidcock dà il primo successo 2026 alla Pinarello-Q36.5

Pippo Pidcock ha vinto la prima tappa del 2026 alla Ruta del Sol, portando il primo successo stagionale alla squadra Pinarello-Q36.5. La sua vittoria arriva dopo un attacco deciso negli ultimi chilometri, che ha sorpreso gli avversari. La gara si è conclusa con una fuga di pochi secondi su Romeo, che ha conquistato la classifica finale. La corsa si è conclusa in una salita impegnativa, dove Pidcock ha dimostrato le sue qualità.

Sarà uno dei grandi protagonisti della primavera innanzitutto italiana tra Strade Bianche, Tirreno-Adriatico e Milano-Sanremo. Intanto Tom Pidcock si è portato avanti e oggi ha firmato la quinta tappa della Ruta del Sol, in Spagna, 168 km con traguardo a Lucena. E così il 26enne britannico, uno dei corridori più versatili e spettacolari del gruppo, ha dato il primo successo stagionale alla Pinarello-Q36.5, ambizioso team professional di licenza svizzera. Classifica finale a Ivan Romeo, spagnolo della Movistar.