Rugby Sei Nazioni | Quesada Siamo stati competitivi per 70 minuti contro i più forti

Gonzalo Quesada attribuisce la sconfitta contro la Francia a una prima fase di gioco poco efficace. La squadra ha resistito per 70 minuti, ma ha subito troppi punti negli ultimi tempi. La partita si è conclusa con un punteggio di 33-8, evidenziando le difficoltà incontrate. Quesada commenta che la squadra ha mostrato buona resistenza, ma ha bisogno di migliorare negli ultimi minuti. La sfida di domenica prossima si avvicina rapidamente.

La sconfitta per 33-8 contro la Francia a Lille, nel terzo turno del Sei Nazioni 2026, lascia in Gonzalo Quesada un misto di rammarico e consapevolezza. Il commissario tecnico della Italia ha sottolineato come il punteggio finale non rispecchi realmente l’equilibrio visto in campo per oltre un’ora: “A 10 minuti dalla fine eravamo sul 19-8 e credo che il primo tempo sia stato buono. I loro punti sono arrivati su rimbalzi e situazioni opportunistiche, senza che creassero davvero tanto. Noi abbiamo difeso con disciplina, avuto possesso e territorio, e creato opportunità interessanti”. Il tecnico azzurro ha poi indicato nella touche uno dei momenti chiave della ripresa: “Nel secondo tempo abbiamo avuto tanti problemi in touche e questi sono palloni fondamentali per lanciare il nostro gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

Rugby, Sei Nazioni: Quesada e Lamaro: “Orgoglio e rimpianto, ma ora siamo competitivi”Gonzalo Quesada esprime soddisfazione e delusione dopo aver perso 20-13 contro l’Irlanda all’Aviva Stadium nel secondo turno del Sei Nazioni 2026.

Rugby, Sei Nazioni: Quesada “Abbiamo funzionato come squadra per 80 minuti”Dopo 80 minuti di battaglia sotto la pioggia a Roma, l’Italia conquista una vittoria storica contro la Scozia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Quesada: Le parole di Galthié? Le prendiamo con tanto orgoglio, ma noi... VIDEO; Sei Nazioni 2026: le dichiarazioni di Gonzalo Quesada dopo Irlanda-Italia; Quesada fa un cambio solo per l'Italia contro l'Irlanda: spazio a Pani per Dublino; Rugby, Sei Nazioni: Quesada e Lamaro: Orgoglio e rimpianto, ma ora siamo competitivi.

Francia-Italia diretta Sei Nazioni: trionfo 'Blues', secondo ko per gli azzurri. Rugby oggi LIVEDopo il successo con la Scozia all'esordio e il ko a Dublino, gli azzurri di Quesada fanno visita ai campioni in carica nella terza giornata della rassegna internazionale: tutti gli aggiornamenti in t ... corrieredellosport.it

LIVE Francia-Italia, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: azzurri per il colpaccio a Parigi!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Francia-Italia, match valido per la terza giornata del ... oasport.it

Sei Nazioni, Francia-Italia LIVE su Sky Sport Arena #SkySport #SeiNazioni #Rugby x.com

Al giro di boa del Sei Nazioni U20 2026, l' #ItalrugbyU20 prepara la sfida alla Francia A parlare dello sviluppo e del lavoro intrapreso dalla squadra è il coach degli Avanti, l’ex pilone Azzurro Michele #Rizzo: “Dal punto di vista fisico, il lavoro quotidi - facebook.com facebook