Rugby Sei Nazioni | oggi a Lille l' Italia sfida la Francia

L’Italia del rugby affronta la Francia a Lille nel terzo turno del Sei Nazioni. La partita si gioca per il confronto tra due squadre che puntano a migliorare la posizione in classifica. I giocatori italiani cercano di mettere in difficoltà gli avversari con azioni rapide e pressing intenso. La sfida si svolge sul campo francese, dove le condizioni climatiche influenzeranno il ritmo del gioco. La partita promette emozioni fin dai primi minuti.

Italia del rugby in campo nel pomeriggio a Lille contro la Francia nel terzo turno del Torneo Sei Nazioni. Gli azzurri, reduci dalla vittoria contro la Scozia nel match di esordio e dalla sconfitta la scorsa settimana contro l’ Irlanda, sfidano i fortissimi Bleus, campioni in carica e a punteggio pieno in questa edizione dopo i dilaganti successi su Irlanda e Galles. Nella nazionale azzurra torna a disposizione Ange Capuozzo, ma la Francia scenderà in campo con la formazione titolare, mirando a consolidare il primato nel torneo. Il tetto dello Stade Pierre Mauroy, chiuso per le previsioni di pioggia e vento intenso, garantirà sicurezza e spettacolo per il pubblico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Rugby, Sei Nazioni 2026: l’Italia sfida la corazzata Francia a Lille, azzurri a caccia dell’impresaL’Italia di Gonzalo Quesada affronta domani la Francia a Lille, una sfida decisiva nel terzo turno del Sei Nazioni 2026.

Dove vedere in tv Francia-Italia oggi, Sei Nazioni rugby U20 2026: orario, programma, streamingOggi, l’Italia sfida la Francia nel terzo turno del Sei Nazioni Under 20 2026.

Francia-Italia oggi al Sei Nazioni di rugby, dove vederla in TV e streaming: orario e canaleL’Italia del rugby gioca in Francia, alle ore 16:10, la terza partita del Sei Nazioni 2026. Dopo il successo con la Scozia al debutto e la sconfitta in Irlanda, gli Azzurri vanno in casa dei favoriti ... fanpage.it

Francia-Italia al Sei Nazioni di rugby alle 16.10 su Sky Sport ArenaTerza giornata del Sei Nazioni con l’Italia impegnata in Francia. Appuntamento da seguire live oggi su Sky Sport Arena e in streaming su NOW con pre partita a partire dalle ore 15.30 ... sport.sky.it

Sei Nazioni, è il giorno di Italia-Francia: diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW con pre partita a partire dalle ore 15.30 #SkySport #ItaliaFrancia #Rugby #SeiNazioni2026 x.com

Al giro di boa del Sei Nazioni U20 2026, l' #ItalrugbyU20 prepara la sfida alla Francia A parlare dello sviluppo e del lavoro intrapreso dalla squadra è il coach degli Avanti, l’ex pilone Azzurro Michele #Rizzo: “Dal punto di vista fisico, il lavoro quotidi - facebook.com facebook