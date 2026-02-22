Rugby Sei Nazioni | oggi a Lille l' Italia sfida la Francia

Da lapresse.it 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia del rugby affronta la Francia a Lille nel terzo turno del Sei Nazioni. La partita si gioca per il confronto tra due squadre che puntano a migliorare la posizione in classifica. I giocatori italiani cercano di mettere in difficoltà gli avversari con azioni rapide e pressing intenso. La sfida si svolge sul campo francese, dove le condizioni climatiche influenzeranno il ritmo del gioco. La partita promette emozioni fin dai primi minuti.

rugby sei nazioni oggi a lille l italia sfida la francia
© Lapresse.it - Rugby, Sei Nazioni: oggi a Lille l'Italia sfida la Francia

Italia del rugby in campo nel pomeriggio a Lille  contro la Francia nel terzo turno del Torneo Sei Nazioni. Gli azzurri, reduci dalla vittoria contro la Scozia nel match di esordio e dalla sconfitta la scorsa settimana contro l’ Irlanda, sfidano i fortissimi Bleus, campioni in carica e a punteggio pieno in questa edizione dopo i dilaganti successi su Irlanda e Galles. Nella nazionale azzurra torna a disposizione Ange Capuozzo, ma la Francia scenderà in campo con la formazione titolare, mirando a consolidare il primato nel torneo. Il tetto dello Stade Pierre Mauroy, chiuso per le previsioni di pioggia e vento intenso, garantirà sicurezza e spettacolo per il pubblico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Rugby, Sei Nazioni 2026: l’Italia sfida la corazzata Francia a Lille, azzurri a caccia dell’impresaL’Italia di Gonzalo Quesada affronta domani la Francia a Lille, una sfida decisiva nel terzo turno del Sei Nazioni 2026.

Dove vedere in tv Francia-Italia oggi, Sei Nazioni rugby U20 2026: orario, programma, streamingOggi, l’Italia sfida la Francia nel terzo turno del Sei Nazioni Under 20 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Irlanda-Italia al Sei Nazioni in tv e streaming: dove vedere il match; Irlanda-Italia al Sei Nazioni di rugby, dove vederla in TV e streaming: orario e canale; Irlanda-Italia oggi nel Sei Nazioni: orario e dove vederla in tv (in chiaro); Dove e quando si vede la terza giornata del Sei Nazioni 2026 in tv e streaming.

Francia-Italia oggi al Sei Nazioni di rugby, dove vederla in TV e streaming: orario e canaleL’Italia del rugby gioca in Francia, alle ore 16:10, la terza partita del Sei Nazioni 2026. Dopo il successo con la Scozia al debutto e la sconfitta in Irlanda, gli Azzurri vanno in casa dei favoriti ... fanpage.it

Francia-Italia al Sei Nazioni di rugby alle 16.10 su Sky Sport ArenaTerza giornata del Sei Nazioni con l’Italia impegnata in Francia. Appuntamento da seguire live oggi su Sky Sport Arena e in streaming su NOW con pre partita a partire dalle ore 15.30 ... sport.sky.it