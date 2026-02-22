Rubinacci analizza il pareggio tra Reggiana e Avellino | soddisfazione a metà

Lorenzo Rubinacci commenta il pareggio tra Reggiana e Avellino, causato da una prestazione altalenante dei suoi giocatori. L’allenatore ha evidenziato le difficoltà nel mantenere il ritmo durante l’intera partita e ha sottolineato alcune errori difensivi che hanno permesso agli avversari di segnare. La squadra ha mostrato segnali di miglioramento, ma resta ancora molto da lavorare. Rubinacci si aspetta una risposta più convincente nella prossima gara.

REGGIO EMILIA – Al termine del pareggio interno contro l'Avellino, l'allenatore della Reggiana, Lorenzo Rubinacci, ha commentato la prestazione della squadra nella conferenza stampa post-partita. Il match, conclusosi sull'1-1, ha lasciato sensazioni miste tra la delusione per non aver conquistato la vittoria e la consapevolezza di aver ottenuto comunque un punto importante in classifica. "Un punto è un mezzo risultato positivo – ha dichiarato Rubinacci – considerando come si era messa la partita, ovviamente siamo amareggiati per non aver vinto. L'approccio è stato positivo e abbiamo realizzato azioni importanti nelle fasi iniziali.

Reggiana, esonerato Davide Dionigi. Al suo posto Lorenzo RubinacciLa Reggiana ha deciso di cambiare allenatore.

Argomenti discussi: Rubinacci: Gara difficile, ma siamo sempre stati dentro. Andiamo avanti, la strada è ancora lunga.

