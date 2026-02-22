Ruba benzina da un autotreno in sosta mentre il camionista riposa nella cabina

Un uomo ha preso di mira un autotreno in sosta mentre il conducente si rilassava nella cabina. Approfittando del momento di inattività, ha aperto il serbatoio e prelevato carburante senza autorizzazione. Il fatto è stato scoperto poco dopo, quando il camionista ha notato il livello di benzina calato e ha chiamato le forze dell’ordine. La scena si è svolta in un'area di sosta lungo una strada statale trafficata.

Ha approfittato di un momento di riposo del conducente di un autotreno per rubare benzina dal mezzo parcheggiato in un’area di sosta. L’atteggiamento dell’uomo, però, non è passato inosservato ad alcuni passanti di via Domenico Tempio che hanno chiesto l’intervento della polizia, segnalando l’episodio alla sala operativa della questura di Catania. In pochi istanti, i poliziotti della squadra volanti hanno raggiunto il piazzale del distributore di carburante dove il camionista si era fermato per una pausa di qualche minuto, dopo un’intensa giornata di lavoro. Davanti al mezzo, i poliziotti hanno notato il ladro di benzina, ancora con in mano alcuni bidoni e un aspiratore. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Catania, ruba carburante da un autotreno in sosta mentre l’autista dorme: arrestato 43enneUn uomo di 43 anni ha rubato carburante da un autotreno in sosta a Catania, approfittando del riposo dell’autista.

Catania, ruba benzina da camion in sosta e minaccia un vigilante con un bastone: arrestatoA Catania, un uomo di 45 anni ha rubato benzina da un camion in sosta e ha minacciato un vigilante con un bastone, spingendo le forze dell’ordine ad arrestarlo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ruba la benzina da un camion in sosta e minaccia un vigilante con un bastone, 43enne arrestato; Diesel vs benzina, un confronto impietoso: si è ribaltata la situazione; Ladri scatenati: svaligiato appartamento, colpo anche in un distributore di benzina; Ruba l'Alfa Romeo 159 del papà e fugge dalla polizia: genitori lo consegnano alle autorità.

Catania, ruba benzina mentre il camionista dorme: arrestatoCATANIA – Ha approfittato di un momento di riposo del conducente di un autotreno per rubare benzina dal mezzo parcheggiato in un’area di sosta. Il suo atteggiamento, però, non è passato inosservato ad ... livesicilia.it

Ruba benzina dai camion in sosta e minaccia l’addetto alla vigilanza con un bastone: pluripregiudicato arrestatoLa Polizia di Stato ha arrestato un pluripregiudicato catanese di 45 anni che, nei giorni scorsi, ha minacciato l’addetto alla vigilanza di un supermercato con un grosso bastone in mano. A chiedere l’ ... gazzettinonline.it

Catania, ruba benzina dai camion in sosta e minaccia addetto alla vigilanza, arrestato E' accusato di rapina impropria, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale ed è stato denunciato per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere... - facebook.com facebook