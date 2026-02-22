Rovella la sfortuna non dà tregua | si frattura la clavicola contro il Cagliari

Rovella si frattura la clavicola durante la partita contro il Cagliari, a causa di una caduta accidentale. Il centrocampista della Lazio aveva appena rientrato in campo dopo diversi mesi di assenza, ma ha dovuto lasciare il campo dopo circa un’ora di gioco. La caduta ha compromesso la sua presenza in campo, lasciando la squadra senza uno dei suoi giocatori chiave. La squadra ora aspetta di conoscere i tempi di recupero.

La sfida contro il Cagliari avrebbe dovuto rappresentare il rilancio, o un punto di svolta, per Rovella, pronto a lasciarsi alle spalle una stagione complicata e segnata da un lunghissimo stop. Invece, al 59', è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un problema alla spalla. Non partiva titolare dal derby contro la Roma dello scorso 21, e il suo rientro sembrava un segnale incoraggiante. Ma poco prima dell'uscita, il centrocampista biancoceleste era finito a terra dopo una trattenuta di Zé Pedro, cadendo in maniera scomposta. L'intervento immediato dello staff medico, con il ghiaccio spray, aveva fatto pensare a una possibile permanenza in campo.

Infortunio Bernardeschi, frattura alla clavicola contro l’Inter: lungo stop attesoFederico Bernardeschi ha riportato una frattura alla clavicola durante la partita contro l’Inter.

Ciclismo, doppia frattura a polso e clavicola per Mads PedersenLa prima tappa della Volta Comunitat Valenciana si è trasformata in un incubo per Mads Pedersen.

