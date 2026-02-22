Rosso Volante intervista a Giorgio Pasotti | Mi sono allenato per tre mesi tra dieta rigorosa e corsa è stata una preparazione durissima Partecipare come tedoforo alle Olimpiadi è una grande soddisfazione

Giorgio Pasotti si è allenato intensamente per tre mesi, seguendo una dieta rigorosa e allenandosi con la corsa, per prepararsi al ruolo nel film “Rosso Volante”. La sua partecipazione come tedoforo alle Olimpiadi deriva da questa fatica e dalla dedizione dimostrata. L’attore interpreta Eugenio Monti, un personaggio che richiedeva un’impegnativa preparazione fisica. Il suo impegno si traduce in un’interpretazione credibile e appassionata sul set.

Giorgio Pasotti interpreta Eugenio Monti nel film tv “Rosso Volante”, in onda in prima serata su Raiuno lunedì 23 febbraio, una produzione Rai Fiction con Wonder Film e Wonder Project diretta da Alessandro Angelini. Il racconto è liberamente ispirato al libro Rosso ghiaccio: Eugenio Monti, dietro la leggenda di Stefano Rotta e sceneggiato da Silvia Napolitano, Pasotti e Valerio Bariletti. Accanto a lui un cast che comprende Andrea Pennacchi, Denise Tantucci, Stefano Scandaletti e Maurizio Donadoni. La storia si concentra su uno dei più grandi campioni dello sport italiano: Eugenio Monti, sciatore e bobbista, doppio oro olimpico e simbolo assoluto di fair play. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Rosso volante, Giorgio Pasotti è Eugenio Monti: "Un esempio come Sinner"Il film televisivo in onda il 23 febbraio su Rai 1 vede Giorgio Pasotti nei panni di Eugenio Monti, celebre campione di bob olimpionico a Grenoble nel 1968.

Leggi anche: Giorgio Pasotti fa rivivere il campione Eugenio Monti in Rosso Volante

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Giorgio Pasotti, il film Rai Rosso Volante alla Venezia del XIV secolo; Giorgio Pasotti è Eugenio Monti in Rosso Volante; L'incontro tra Gianni Brera e Eugenio Monti in una scena del Film TV con Giorgio Pasotti - HD; Giorgio Pasotti: Monti, una vita ad alta velocità. Cortina e quel bob che commuove ancora.

Rosso Volante: di cosa parla il film con Giorgio Pasotti e cosa sappiamo?Di cosa parla Rosso Volante? Trama, cast e storia vera del film Rai 1 con Giorgio Pasotti su Eugenio Monti, tra fair play e doppio oro olimpico ... tag24.it

Eugenio Monti, la leggenda del «Rosso volante»: le Olimpiadi del '56, il bullone regalato agli avversari, l'impresa di Grenoble. «Non ha mai saputo accettare di vivere solo ...La Rai dedica uno sceneggiato all'incredibile storia di Eugenio Monti. La sua vita nelle pagine di «Rosso volante» di Stefano Rotta ... corrieredelveneto.corriere.it

In clima di premi e olimpiadi, diamo volentieri spazio al giornalista Stefano Rotta (@paciarisot_fiume già menzione speciale per il Premio Nazionale di Scrittura Indro Montanelli, 2013) e al suo nuovo libro intitolato “Rosso Volante” (ed. Solferino) che racconta l - facebook.com facebook

Cortina d’Ampezzo: “Rosso Volante”, il libro che racconta il mito di Eugenio Monti. Il romanzo, dal quale è stato tratto in parte il film Rai, è stato presentato venerdì sera all’interno della rassegna "Una montagna di libri". x.com