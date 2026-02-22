Rosolina 88 anni trovato morto | fuga di gas lutto per

Un uomo di 88 anni, Sergio Marangon, è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Rosolina, in provincia di Rovigo, nella mattinata di ieri. La tragica scoperta è avvenuta a seguito di un allarme lanciato da un vicino, preoccupato per un sospetto odore di gas proveniente dall'immobile. Si ipotizza una fuga di gas dall'impianto di riscaldamento come causa del decesso. La vicenda si è consumata in via Bassafonda, una strada che costeggia il Canalbianco. I vigili del fuoco e le forze dell'ordine sono intervenuti sul posto, trovando il corpo dell'anziano all'interno della sua casa, vicino a una poltrona, in un ambiente adibito a soggiorno e cucina. Argomenti discussi: Anziano muore per una fuga di gas. Sergio Marangon stroncato in casa da una fuga di gas a 88 anni: trovato a terra dopo l'allarme dato da un vicinoROSOLINA (ROVIGO) - È stato un odore sospetto a far scattare l'allarme, nella tarda mattinata di ieri, in via Bassafonda, la strada che costeggia il Canalbianco. Un residente ... ilgazzettino.it 27/1/26.