Rosari oli e croci da abbracciare Com’è andato il Giubileo delle 67 aziende che potevano sfruttare il logo

I 67 licenziatari del logo del Giubileo 2025 hanno riassunto oggi i risultati ottenuti, evidenziando come la maggior parte abbia incrementato le vendite di rosari, oli santi e croci. La causa principale di questo successo risiede nella crescente domanda di articoli religiosi, che ha portato molte aziende a espandere le produzioni artigianali. La presenza di clienti provenienti da diverse regioni ha incentivato le aziende a rafforzare la qualità e l’originalità dei loro prodotti.

I 67 licenziatari del logo ufficiale del Giubileo 2025 oggi tirano le somme. A cavallo tra sacro e profano, il cuore pulsante delle loro attività resta tuttavia il settore degli articoli religiosi: paramenti liturgici di pregio, icone dipinte a mano, rosari e fonderie artistiche. Ma il logo. 🔗 Leggi su Romatoday.it Movimprese 2025. Il tessuto delle aziende tiene nonostante la crisi. In un anno +67 unitàNel 2025, il tessuto imprenditoriale della provincia di Siena si conferma stabile, con un aumento netto di 67 imprese, portando il totale a 27. Come è andato il giubileo: numeri e cantieriIl Giubileo ha coinvolto milioni di pellegrini e visitatori da tutto il mondo, con oltre 31 milioni di persone che hanno attraversato la Porta Santa di San Pietro. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Dov’è finito Rosario Crocetta?Doveva essere il sindaco dei siciliani. E invece i sindaci siciliani non riescono nemmeno a parlare con Rosario Crocetta. Loro si accontenterebbero anche di sentirlo su Skype o di ricevere un ... panorama.it Rosario Crocetta: perché dovrebbe dimettersiIl Presidente della Regione Sicilia ha ridotto l’antimafia a patacca. Oggi, l’autosospensione dalla carica è solo l’ultimo numero di un grande gaffeur Non è per un’intercettazione che dovrebbe ... panorama.it La visita, in Calabria, del presidente della Croce rossa italiana. Rosario Velastro è arrivato ieri pomeriggio a Vibo. Stamattina ha fatto tappa a Tarsia e Corigliano-Rossano, nel pomeriggio sarà invece a Crotone. Leggi l'articolo completo: x.com La visita, in Calabria, del presidente della Croce rossa italiana. Rosario Velastro è arrivato ieri pomeriggio a Vibo, per poi spostarsi a Lamezia e Cosenza. Stamattina ha fatto tappa a Tarsia e Corigliano-Rossano, nel pomeriggio sarà invece a Crotone. Leg - facebook.com facebook