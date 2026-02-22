Roma Volley ko anche contro Talmassons | 3-0 e quinto posto in pool promozione

La Roma Volley perde contro Talmassons perché non riesce a contrastare la loro difesa solida. La squadra avversaria ha conquistato il punteggio di 3-0, mantenendo il controllo del gioco. Questa sconfitta porta le Wolves al quinto posto nella pool promozione, rendendo ancora più importante la prossima trasferta a Fasano. I giocatori cercano ora di reagire per evitare ulteriori ostacoli nella qualificazione. La partita si è conclusa con una sconfitta netta e senza troppe possibilità di recupero.