Roma Volley ko anche contro Talmassons | 3-0 e quinto posto in pool promozione
La Roma Volley perde contro Talmassons perché non riesce a contrastare la loro difesa solida. La squadra avversaria ha conquistato il punteggio di 3-0, mantenendo il controllo del gioco. Questa sconfitta porta le Wolves al quinto posto nella pool promozione, rendendo ancora più importante la prossima trasferta a Fasano. I giocatori cercano ora di reagire per evitare ulteriori ostacoli nella qualificazione. La partita si è conclusa con una sconfitta netta e senza troppe possibilità di recupero.
Seconda sconfitta consecutiva per le Wolves, superate dalla CDA Volley Talmassons FVG. Ora trasferta decisiva a Fasano nel prossimo match della pool promozione Seconda battuta d’arresto consecutiva per la SMI Roma Volley, che dopo il ko contro la Valsabbina Millenium Brescia cede in tre set anche sul campo della CDA Volley Talmassons FVG. Le friulane, ancora imbattute nella Pool Promozione, hanno controllato bene la gara, limitando al minimo gli errori e imponendo il proprio ritmo fin dalle prime battute. Nel primo set le ragazze di coach Cuccarini restano in scia fino all’8-8, firmato dal muro di Guidi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Volley: sfuma il sogno pool promozione per Altino, Talmassons si impone in tre setLa Tenaglia Abruzzo Altino Volley interrompe il percorso verso la pool promozione, con la CDA Talmassons che conquista la vittoria in tre set.
Talmassons-Trento 3-1: le Pink Panthers mantengono l'imbattibilità in Pool PromozioneIl match tra Talmassons e Trento si è concluso con un risultato di 3-1, confermando l’imbattibilità delle Pink Panthers nel girone.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pallavolo Cerignola sabato ko a Roma: il Volleyrò si è imposto 3-0; Costa Volpino ko, Brescia vola, Talmassons in scia; Nuvolí da Messina a Trento per chiudere il girone d’andata; Pallavolo, cuore e reazione non bastano: MedTrade ko 1-3 contro la Marpesca Lory Volley.
Roma, su Ferguson spunta anche il Celtic. Ma il ko di Dovbyk può cambiare i pianiLe gerarchie offensive della Roma sono tornate in discussione e, con esse, il destino di Evan Ferguson. L’attaccante irlandese è finito al centro di un intreccio di mercato che potrebbe animare le ... tuttomercatoweb.com
Una perfetta CDA Talmassons FVG domina e sconfigge la SMI Roma Volley con il risultato di 3-0. Una prestazione dominante per le Pink Panthers, che hanno controllato una gara a senso unico e hanno ridotto al minimo il numero degli errori. Ora ci sarà la - facebook.com facebook
Pallavolo A2F promozione - SMI Roma Volley: sfida cruciale al Palazzetto contro Busto Arsizio x.com