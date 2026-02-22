Roma uomo esce dall’ospedale e muore

Un uomo è morto dopo aver lasciato l’ospedale, dove era stato ricoverato per un malore. La causa del decesso sembra essere legata alle complicazioni della sua condizione, nonostante fosse stato sottoposto a cure. Sul suo polso ancora si vedeva il braccialetto del Campus Bio Medico, dove aveva ricevuto assistenza nelle ultime ore. La polizia ha avviato verifiche per chiarire la dinamica dei fatti. La famiglia si trova in stato di shock.

Un uomo, uscito da poco all’ospedale, è stato trovato morto in via Laurentina, all’altezza di Vallerano, nella mattinata di oggi, domenica 22 febbraio. Aveva ancora al polso il braccialetto del Campus Bio Medico, dove era stato preso in carico dai medici poco prima. Il corpo è stato rivenuto da alcuni automobilisti, intorno alle 12 di domenica 22 febbraio, all’altezza dell’ex cava Nenni, tra la corsia d’emergenza e l’area verde. L’uomo era a piedi. L’ipotesi è che la vittima abbia avuto un malore. Inutili i soccorsi dei medici del 118 che non hanno potuto fare altro che appurare il decesso dell’uomo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Giallo a Roma, esce dall'ospedale e muore poco dopo sulla LaurentinaUn uomo ha perso la vita poco dopo aver lasciato l’ospedale a Roma, a causa di un malore improvviso.

