Roma uomo accoltellato a morte | fermati due extracomunitari

Un uomo è stato ucciso con un colpo di coltello in strada a Roma, innescando una rapida operazione di polizia. Due extracomunitari sono stati fermati poco dopo, sospettati di aver aggredito la vittima durante una lite finita male. La scena si è svolta in piazza San Giovanni Battista della Salle, vicino all’Aurelia, dove i testimoni hanno chiamato subito le forze dell’ordine. La dinamica dell’aggressione è ancora sotto approfondimento.

ROMA, 22 FEB – Un uomo è morto accoltellato poco prima delle 14 in strada a Roma. E' accaduto in piazza San Giovanni Battista della Salle, in zona Aurelia. L'uomo, uno straniero, e' stato colpito al costato. I carabinieri hanno fermato due uomini, entrambi extracomunitari, la cui posizione è al vaglio. Sulla vicenda indagano i carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Compagnia di Roma San Pietro. (ANSA)

