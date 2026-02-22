Roma ricorda Verbano | 46 anni dopo la lotta antifascista rivive

Roma celebra la memoria di Valerio Verbano, ucciso 46 anni fa durante un'azione antifascista, a causa di un agguato di estremisti di destra. La città si ferma per ricordare il giovane attivista, che ha dedicato la sua vita alla lotta contro il fascismo e il razzismo. Un corteo con giovani e veterani si snoda lungo le strade, portando in piazza le sue idee di libertà e giustizia. La commemorazione si conclude con un momento di riflessione collettiva.

Una ferita ancora aperta: Roma ricorda Valerio Verbano a 46 anni dall’omicidio. Roma si è fermata oggi, Domenica 22 Febbraio 2026, per commemorare Valerio Verbano, il giovane attivista antifascista la cui vita è stata stroncata il 22 febbraio 1980, a soli 19 anni. Migliaia di persone hanno partecipato al corteo che ha attraversato i quartieri di Montesacro e Tufello, un tributo alla memoria di un impegno politico interrotto e un monito contro ogni forma di estremismo. La partecipazione, come ogni anno, ha testimoniato la persistente rilevanza del ricordo di Valerio e la volontà di mantenere viva la sua testimonianza. 🔗 Leggi su Ameve.eu Valerio Verbano, in migliaia al corteo antifascista a 46 anni dall'omicidioValerio Verbano è ricordato oggi in piazza da migliaia di persone che partecipano a un corteo antifascista, a 46 anni dall’omicidio. Parma antifascista ricorda Guido Picelli in OltretorrenteParma antifascista rinnova l’appuntamento in Oltretorrente per ricordare Guido Picelli, figura significativa della storia democratica della città. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Valerio Verbano, in migliaia al corteo antifascista a 46 anni dall'omicidio; Roma, migliaia in piazza per Valerio Verbano; Roma, il militante Valerio Verbano ricordato a 46 anni dalla morte; Il padre di Maja T. a Roma per il corteo antifa. A Roma il corteo in memoria di Valerio VerbanoAlcune migliaia di persone ricordano Valerio Verbano, il giovane militante di Autonomia Operaia uciso il 22 febbraio 1980 al quartiere Tufello ... notizie.tiscali.it "Sempre le stesse buche": #LeoneXIV ricorda i passati soggiorni a #Roma. La frase sulle strade che è una stoccata al sindaco, #RobertoGualtieri - facebook.com facebook "Sempre le stesse buche": #LeoneXIV ricorda i passati soggiorni a #Roma. La frase sulle strade che è una stoccata al sindaco, #RobertoGualtieri x.com