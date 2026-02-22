Roma Prati nel caos | 14 scooter bruciati indagini per incendio

Un incendio ha devastato il quartiere Prati di Roma, causando la distruzione di quattordici scooter e due automobili. La causa sembra legata a un atto doloso, che ha provocato anche danni a una facciata e ad alcune piante. Le fiamme si sono propagate rapidamente, creando panico tra i residenti. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificare i responsabili e chiarire l’origine del rogo. La notte si è conclusa con un forte senso di insicurezza tra i cittadini.

Prati nel caos: un incendio riaccende l’allarme sicurezza urbana. Una notte di fuoco ha sconvolto il quartiere Prati di Roma, dove un incendio ha distrutto quattordici scooter e due automobili, danneggiando anche la facciata di un palazzo e due alberi. L’evento, verificatosi tra sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026 in via Racchia all’angolo con piazza Strozzi, ha destato preoccupazione tra i residenti e sollevato interrogativi sulle cause e sulle possibili responsabilità, con le indagini delle forze dell’ordine in corso per escludere qualsiasi ipotesi, compresa quella dolosa. La vicenda riaccende il dibattito sulla sicurezza in una zona tradizionalmente considerata tra le più tranquille della capitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Incendio in Prati: distrutti dalle fiamme due auto e 14 tra scooter e motoUn incendio in via Racchia ha causato la distruzione di due auto e di quattordici scooter e moto.

Prati, paura nel palazzo: scoppia un incendio nell'ascensoreUn incendio si è sviluppato nell’ascensore di un condominio in via Augusto Ribery, nel quartiere di Prati, poco prima delle 18.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Residenza fittizia per un posto al Liceo: scoppia il caso nella Roma bene; Capannelle nel caos: cade la pista Marsicana, il Comune si affida a Zètema; Tragedia in B&B irregolare a San Pietro: cliente muore, urge maggiore controllo sulla sicurezza.

Roma, il caso della carenza di classi al liceo Tacito a Prati. Il «duello» con il Cairoli e le due aule non più disponibiliLettere dei genitori delle due scuole al sindaco Roberto Gualtieri e alla presidente del I Municipio Lorenza Bonaccorsi. Si temono «possibili ripercussioni con riduzione degli organici» ... roma.corriere.it

Liceo in overbooking, arrivano i furbetti della residenza: caos nella Roma beneVivere a un chilometro dalla scuola non basta più per assicurarsi un posto: al Mamiani di Roma esplode la rivolta dei genitori contro le residenze di comodo negli studi professionali ... skuola.net

#SanValentino Ristorante Pizzeria Napul'è - La cucina napoletana a Roma Prati con Musica Con Angelica Sepe e @fabiohammontorfanelli - facebook.com facebook